В каком слове есть твёрдый согласный звук? 1. есть 2.шью 3. лить 4.пей
Русский язык
В каком слове есть твёрдый согласный звук? 1. есть 2.шью 3. лить 4.пей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во 2, *ш* НИКОГДА не бывает мягкой
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