Срочно!!!! Разберите предложение Около шалаша вечером греется самовар,и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым.

Русский язык
Срочно!!!! Разберите предложение Около шалаша вечером греется самовар,и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самовар греется грамматическая основа Около обстоятельство Шалаша дополнение Вечером дополнение Дым расстилается- грамматическая основа Голубоватый определение Проломной дополнение Длинной определение По саду обстоятельство Между обстоятельство Деревьямми дополнение Извиняюсь что без тире
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