1.в чем заключается сходство клеток? 2.В чем заключается различие клеток? помогиииииитееееее срочно надоооооооооо

Гость: Гость:

Сходста: наличие мембраны, наличие ядра , наличие метахондрий. Различия: В растительной:Клеточная стенка состоит из целлюлозы, наличие хромоплас, а в животной :Мембрана состоит из хитина, лизосом, комплекса Гольджи, рибосомы.