1.в чем заключается сходство клеток? 2.В чем заключается различие клеток? помогиииииитееееее срочно надоооооооооо
Биология
1.в чем заключается сходство клеток? 2.В чем заключается различие клеток? помогиииииитееееее срочно надоооооооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходста: наличие мембраны, наличие ядра , наличие метахондрий. Различия: В растительной:Клеточная стенка состоит из целлюлозы, наличие хромоплас, а в животной :Мембрана состоит из хитина, лизосом, комплекса Гольджи, рибосомы.
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