Срочно помогите-завтра сдавать тесты!! Высота АН треугольника АВС пересекла его с??еднюю линию в точке М так,что КМ:МТ=9:5.Найдите длину стороны ВС этого треугольника, если отрезок СН на 16 м короче отрезка ВН.
Геометрия
Срочно помогите-завтра сдавать тесты!! Высота АН треугольника АВС пересекла его с??еднюю линию в точке М так,что КМ:МТ=9:5.Найдите длину стороны ВС этого треугольника, если отрезок СН на 16 м короче отрезка ВН.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим СН = х, а ВН = х + 16 (по условию задания). Из подобия треугольников запишем пропорцию: (х+16)/х = 9/5. 5х + 80 = 9х, 4х = 80, х = 80/4 = 20 м (это отрезок СН). ВН = 20+16 = 36 м. Тогда длина искомой стороны ВС = 20+36 = 56 м.
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