По какому поводу был воздвигнут памятник Ленину новосибирск?
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По какому поводу был воздвигнут памятник Ленину новосибирск?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ленин это великий вождь мирового пролетариата ,лидер партии большевиков, коммунист и конечно же революционер .Повод воздвижения памятника в его честь не нужен .
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