При сгорании 8, 6 г органического вещества СхНуОz получиться 26,4 г СО2 и 12,6 г Н2О. Отно??ительная плотность паров по водороду 43 (D). Найти молекулярную формулу CxHyOz
Химия
При сгорании 8, 6 г органического вещества СхНуОz получиться 26,4 г СО2 и 12,6 г Н2О. Отно??ительная плотность паров по водороду 43 (D). Найти молекулярную формулу CxHyOz
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CxHyOz)=D*Mh2=43*2=86г/моль nCo2=26.4/44=0.6г/моль, nC=0.6г/моль nH2=12.6/18=0.7г/моль nH=1.4г/моль n0=8.6-0.6*12-1.4*1=0. В орг.в-ве нет кислорода. nC:nH=0.6:1.4=6:14 C6H14
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