При сгорании 8, 6 г органического вещества СхНуОz получиться 26,4 г СО2 и 12,6 г Н2О. Отно??ительная плотность паров по водороду 43 (D). Найти молекулярную формулу CxHyOz

Химия

При сгорании 8, 6 г органического вещества СхНуОz получиться 26,4 г СО2 и 12,6 г Н2О. Отно??ительная плотность паров по водороду 43 (D). Найти молекулярную формулу CxHyOz

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