Нужно перевести на английский. Я встаю в 6:30. Заправляю кровать, иду в ванную комнату умываюсь, чищу зубы. Затем я завтракаю. Иду гулять с собакой. Выхожу я в школу в 7:45. После уроков я иду домой. Когда прихожу домой я обеда...
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Нужно перевести на английский. Я встаю в 6:30. Заправляю кровать, иду в ванную комнату умываюсь, чищу зубы. Затем я завтракаю. Иду гулять с собакой. Выхожу я в школу в 7:45. После уроков я иду домой. Когда прихожу домой я обедаю. Потом смотрю телевизор. Или иду гулять друзьями. Гуляю с собакой. Затем я делаю уроки. Потом если остаётся время я играю с собакой. Ложусь спать я ближе к 11.
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