Помогите 3 пословицы про Россию

Гость: Гость:

Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь. Что русскому здорово, то немцу смерть. Живи, живи, ребята, пока Москва не проведала За семь верст комара искали, а комар на носу. У нас один молодец съел тридцать пирогов с пирогом, да все с творогом.