Помогите 3 пословицы про Россию

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Помогите 3 пословицы про Россию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь. Что русскому здорово, то немцу смерть. Живи, живи, ребята, пока Москва не проведала  За семь верст комара искали, а комар на носу. У нас один молодец съел тридцать пирогов с пирогом, да все с творогом.

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