У фермера три поля площадью 300, 100 и 500 га, на которых можно сажать кукурузу и гречиху. Урожайность кукурузы и гречихи на этих полях составляют 4 т/га и 3 т/га, 5 т/га и 3 т/га, 3 т/га и 3 т/га соответственно. Какова аль...

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Решение: Всего кукурузы можно вырастить в объеме: на 1-м поле 4*300 = 1200 т, на 2-м поле: 3*100 = 300 т, на 3-м поле: 5*500 = 2500 т. Всего гречихи можно вырастить в объеме: на 1-м поле 3*300 = 900 т, на 2-м поле: 3*100 = 300 т, на 3-м поле: 3*500 = 1500 т. На каждом поле альтернативная стоимость выращивания кукурузы постоянна при любом объеме производства и составляет: на 3-м поле 1 т кукурузы равна: 1500/2500 = 0,6 т гречихи.