Подобрать к данным словам родственные,относящиеся к другим частям речи.Указать э??и части речи.(Рассеять,тоска,робко,надеятся,терпеливый,грусть,решить,грех.)

Русский язык
Подобрать к данным словам родственные,относящиеся к другим частям речи.Указать э??и части речи.(Рассеять,тоска,робко,надеятся,терпеливый,грусть,решить,грех.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассеивание - сущ. Тосковать - глаг. Робеть - глаг. Надежда - сущ. Терпеть - глаг. Грустный - прил. Решение - сущ. Грешный - прил.
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