Подскажите пословицы про то, что от человека ждали какого-то действия, а он не оправдал ожиданий
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Подскажите пословицы про то, что от человека ждали какого-то действия, а он не оправдал ожиданий
Ответ(ы):
Гость:
Ленивый сидя спит,лёжа работает.Работать спустя рукова.Сойдет??
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