Собщение о князе владимере срочно аааааааааааааа

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Владимир Святославович был из рода Рюриковичей. Это был сын Святослава Игоревича. Владимир Святославоваич - был князь Новгородский в 969 - 977 гг и великий князь Киевский в 980 - 1015 гг. По свидетельству летописца, Владимир был незаконным сыном Святослава от рабыни, ключницы Ольгиной Малуши. Дядькой Владимира 1 был брат Малуши Добрыня. С его правлением связывают самое важное событие, которое имело величайшего значения для всей Руси. Это событие определило дальнейший путь развития Руси. При князе Владимире произошло принятие христианства, как основной религии. Православие, круто изменило жизнь многих людей, была подготовлено предшествующим развитием русских земель и воплотилось в жизнь по политическими причинами. Не следует утверждать, что христианство было принято только по причине государственной пользы, князь Владимир Святославович глубокого переосмыслил собственную жизнь, искренне обратился к православию. Князь Владимир не смог бы действовать столь последовательно и решительно, побуждая, принуждая к крещению жителей огромной языческой державы. По его приказу были уничтожены все идолы, а главного идола - Перуна, было велено сбросить в Днепр. Духовенство отныне стало проповедовать в городе новую веру и в назначенный день произошло массовое Крещение киевлян у места впадения в Днепр реки Почайны. Продолжая обращать страну в христианство, Владимир Святославович приглашает греческих мастеров для строительства храмов. Именно с их помощью в Киеве был построен величественный каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Десятинный), а также были перенесены святые мощи равноапостольной княгини Ольги. Храм этот символизирует настоящий триумф христианства в Киевской Руси и олицетворял собою "духовную Русскую Церковь". За период своего правления Владимир Святославоваич достиг больших успехов в политике, благодаря удивительной интуиции и гибкости мышления. Он всегда поступал мудро, умело применял силу, но и не злоупотреблял ею, если видел другие способы достижения цели. Владимир Святославович тонко чувствовал где нужно проявить силу, а где пойти на уступки. Своим правлением он наладил дружеские отношения с соседями, ладил и уважал свой народ, не давая при этом усомниться в своей силе. В народе его прозвали "Владимир Красно Солнышко".