Подскажите пожалуйста действия примера (6754+2853-1508)-(29006-27999)+5818 каким первый действие второе,третье,четвёртое,пятое?

Математика
Подскажите пожалуйста действия примера (6754+2853-1508)-(29006-27999)+5818 каким первый действие второе,третье,четвёртое,пятое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое (6754+2853 второе -1508) третье (29006-27999) четвёртое то что получилось в первой скобки отнять вторую скобку пятое все что получилось в четвёртом прибавить 5818
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