После реконструкции автомобильного завода годовой выпуск автомобилей увеличилс?? на 22%. Сколько автомобилей в год стал выпускать завод, если до этого он выпускал 1 280000 автомобилей в год?

Математика

После реконструкции автомобильного завода годовой выпуск автомобилей увеличилс?? на 22%. Сколько автомобилей в год стал выпускать завод, если до этого он выпускал 1 280000 автомобилей в год?

Автор: Гость