После реконструкции автомобильного завода годовой выпуск автомобилей увеличилс?? на 22%. Сколько автомобилей в год стал выпускать завод, если до этого он выпускал 1 280000 автомобилей в год?
Математика
После реконструкции автомобильного завода годовой выпуск автомобилей увеличилс?? на 22%. Сколько автомобилей в год стал выпускать завод, если до этого он выпускал 1 280000 автомобилей в год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычесляем 1% от 1280000. 1)1280000:100=12800(1%) 2)12800•22=281600(22%) 3)1280000+281600= 1561600(Стал выпускать после реконструкции)
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