Подскажите пожалуйста как решить эту задачу. Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. Они встретились через 10с. Первый мальчик бежал со скоростью 4м/с. С какой скорост...

Математика

Подскажите пожалуйста как решить эту задачу. Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. Они встретились через 10с. Первый мальчик бежал со скоростью 4м/с. С какой скоростью бежал второй мальчик?

Автор: Гость