Подскажите, пожалуйста, какой вид подчинительной связи в следующих словосочетаниях? (согласование или управление) и почему? 1: две девушки 2: трое юношей 3: четыре ручки 4: четырёх ручек

Русский язык
Подскажите, пожалуйста, какой вид подчинительной связи в следующих словосочетаниях? (согласование или управление) и почему? 1: две девушки 2: трое юношей 3: четыре ручки 4: четырёх ручек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: две девушки(управление) 2: трое юношей(управление) 3: четыре ручки(управление ) 4: четырёх ручек( согл.)
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