Подскажите, пожалуйста, какой вид подчинительной связи в следующих словосочетаниях? (согласование или управление) и почему? 1: две девушки 2: трое юношей 3: четыре ручки 4: четырёх ручек

Русский язык

Подскажите, пожалуйста, какой вид подчинительной связи в следующих словосочетаниях? (согласование или управление) и почему? 1: две девушки 2: трое юношей 3: четыре ручки 4: четырёх ручек

Автор: Гость