Подскажите пж названия городов являвшихся столицами княжеств в 12 веке
История
Подскажите пж названия городов являвшихся столицами княжеств в 12 веке
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Гость:
Черниговское, Смоленское княжество
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