Подскажите пжл Привезли учебники с 5 по 7 класс по 60 учебников для класса, 1 шкаф-5по??ок по 25учебников, сколько шкафов?

Математика

Подскажите пжл Привезли учебники с 5 по 7 класс по 60 учебников для класса, 1 шкаф-5по??ок по 25учебников, сколько шкафов?

Автор: Гость