Подскажите пжл Привезли учебники с 5 по 7 класс по 60 учебников для класса, 1 шкаф-5по??ок по 25учебников, сколько шкафов?
Математика
Подскажите пжл Привезли учебники с 5 по 7 класс по 60 учебников для класса, 1 шкаф-5по??ок по 25учебников, сколько шкафов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60x3 = 180 5x25 = 125 книг в шкафу 180-125= 55 книг в втором шкафу Ответ 2 шкафа
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