Подскажите раздели былина на части и озаглавь их былина Илья Муромец и соловей ра??бойник в сокращении

Литература
Подскажите раздели былина на части и озаглавь их былина Илья Муромец и соловей ра??бойник в сокращении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала разделить текст на части потом Выдели их в книге А уже позже Напиши все части в тетради если ты уверен что все правильно
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