Помогите не могу решить.не умею вычеслять площадь и периметр

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P(периметр)=Это сумма всех длин сторон многоугольника .Например:Длина-3см.Ширина-2см.P=3+4+3+4=14см. Чтобы найти Площадь-S нужно длину умножить на ширину.Например S=3см*4см=12см площадь .Таким образом вы можете найти площадь или периметр (P).