Историческая правда и вымысел в романе "Капитанская дочка", кратко.

Литература
Историческая правда и вымысел в романе "Капитанская дочка", кратко.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Историческая правда в романе «Капитанская дочка», это повествование о Пугачёвском бунте. Пушкин изучал множество абсолютно разных источников, где упоминается об этом, так что можно быть уверенным, что писал он об этом верно. Вымысел же состоит во всей истории Гринёва, о Марье Ивановне, их семьях и во всей их судьбе, так как данные персонажи являются вымышленными. 

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