Упр 39 помогите пожалуйста
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Упр 39 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1е по-моему смотреть очень злобно 2е боюсь скажу не верно 4е удивляться ну, как бы стыдиться, потому что считается, когда человек глаза отводит, он скрыл правду в своих глазах. 5е Как бы уметь по глазам человека определять врёт он или нет
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