Упр 39 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1е по-моему смотреть очень злобно 2е боюсь скажу не верно 4е удивляться ну, как бы стыдиться, потому что считается, когда человек глаза отводит, он скрыл правду в своих глазах. 5е Как бы уметь по глазам человека определять врёт он или нет