Пожалуйста помогите Срочно надо 1. Соединительная ткань образует: а) слизисту?? оболочку органов дыхания; б) кровь; в) стенки сердца 2. Для эпителиальной ткани характерно: а) плотно прилегающие друг к другу клетки и ма...

Биология
Пожалуйста помогите Срочно надо 1. Соединительная ткань образует: а) слизисту?? оболочку органов дыхания; б) кровь; в) стенки сердца 2. Для эпителиальной ткани характерно: а) плотно прилегающие друг к другу клетки и малое количество межклеточного вещества; б) длинные клетки с большим количеством ядер; в) рыхло расположенные клетки с большим количеством межклеточного вещества. 3. Для поперечно-полосатой мышечной ткани характерно: а) веретенообразные одноядерные клетки; б) длинные многоядерные клетки; в) клетки, образующие между собой сложные переплетения. 4. Из чего состоит ткань: а) только из клеток б) только из межклеточного веществами в) из клеток и межклеточного веществами 5. Сколько типов тканей выделяют в организме человека: а) два б) четыре в) шесть 6. Что является рабочей тканью желез: а) эпителиальная б)соединительная в)нервная 7. К какому виду тканей относится костная ткань: а)эпителиальной б)соединительной в) мышечной 8. Капкие структуры мышечной ткани являются многоядерными: а) гладкомышечные клетки б) клетки сердечной мышечной ткани в) поперечно-полосатые мышечные ткани 9. Какие клетки в органах нервной системы выполняют опорную функцию: а) клетки нейроглии б)нейроны в) аксон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Соединительная ткань образует опорный каркас (строму) и наружные покровы (дерму) всех органов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Упр 39 помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Чем показалась интересной история из рассказа "старый пень". написать развернутый ответ
Ответить
История
Сообщение на тему русские народные праздники
Ответить
Обществознание
В при­ве­ден­ном спис­ке ука­за­ны черты сход­ства норм права и мо­ра­ли и от­ли??чия норм права от мо­ра­ли. Вы­бе­ри­те и за­пи­ши­те в первую ко...
Ответить
Химия
Масса 0.75 моль оксида углерода 4 равна
Ответить