Пожалуйста помогите Срочно надо 1. Соединительная ткань образует: а) слизисту?? оболочку органов дыхания; б) кровь; в) стенки сердца 2. Для эпителиальной ткани характерно: а) плотно прилегающие друг к другу клетки и ма...

Биология

Пожалуйста помогите Срочно надо 1. Соединительная ткань образует: а) слизисту?? оболочку органов дыхания; б) кровь; в) стенки сердца 2. Для эпителиальной ткани характерно: а) плотно прилегающие друг к другу клетки и малое количество межклеточного вещества; б) длинные клетки с большим количеством ядер; в) рыхло расположенные клетки с большим количеством межклеточного вещества. 3. Для поперечно-полосатой мышечной ткани характерно: а) веретенообразные одноядерные клетки; б) длинные многоядерные клетки; в) клетки, образующие между собой сложные переплетения. 4. Из чего состоит ткань: а) только из клеток б) только из межклеточного веществами в) из клеток и межклеточного веществами 5. Сколько типов тканей выделяют в организме человека: а) два б) четыре в) шесть 6. Что является рабочей тканью желез: а) эпителиальная б)соединительная в)нервная 7. К какому виду тканей относится костная ткань: а)эпителиальной б)соединительной в) мышечной 8. Капкие структуры мышечной ткани являются многоядерными: а) гладкомышечные клетки б) клетки сердечной мышечной ткани в) поперечно-полосатые мышечные ткани 9. Какие клетки в органах нервной системы выполняют опорную функцию: а) клетки нейроглии б)нейроны в) аксон

Автор: Гость