Объясните сущность понятия -половые органы
Биология
Объясните сущность понятия -половые органы
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Гость:
Система органов многоклеточных живых организмов (животных, растений, грибов и пр.), отвечающая за их половое размножение (воспроизводство, репродукцию, продолжение рода)
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