Объясните сущность понятия -половые органы

Биология
Объясните сущность понятия -половые органы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система органов многоклеточных живых организмов (животных, растений, грибов и пр.), отвечающая за их половое размножение (воспроизводство, репродукцию, продолжение рода)
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