Нужно ли определять спряжение по начальной форме для глагола Зашумит? Для глагола Зашумит определять спряжение________, потому что__________
Русский язык
Нужно ли определять спряжение по начальной форме для глагола Зашумит? Для глагола Зашумит определять спряжение________, потому что__________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если окончание ударное- спряжение определять не нужно. Здесь четко видно и слышно букву и, значит, глагол 2 спр.
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