Нужно ли определять спряжение по начальной форме для глагола Зашумит? Для глагола Зашумит определять спряжение________, потому что__________

Русский язык

Нужно ли определять спряжение по начальной форме для глагола Зашумит? Для глагола Зашумит определять спряжение________, потому что__________

Автор: Гость