Подумайте, каковы экономические связи вашей семьи с производственными и обслуживающими фирмами вашего города?
Технология
Подумайте, каковы экономические связи вашей семьи с производственными и обслуживающими фирмами вашего города?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например мы все потребляем молоко, а молоко результат огромного производственного процесса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бабочка из мультфильма Дюймовочка по запаху может обнаружить цветок на расстоянии 8 метров на каком расстоянии бабочки не может учуять запах цветка
Алгебра
3+√x-√1=x > (следовательно) (√x-√1)^2=(x-3)^2, дальше не получается. Решите пожалуйста, не могу разобраться.