Подумайте,почему пруссия и франция стремись к войне .Причина
История
Подумайте,почему пруссия и франция стремись к войне .Причина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основной причиной войны являлись глубокие противоречия между Францией, стремившейся сохранить свою гегемонию в континентальной Европе и препятствовавшей объединению Германии, и резко усилившейся после австро-прусской войны 1866 Пруссией. Война представлялась Наполеону III в тоже время единственным средством для преодоления глубокого кризиса бонапартистского режима Второй империи.Поводом к войне послужил вопрос о замещении испанского королевского престола
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