Подумайте Существуют ли различия между дипломатией Рузвельта и дипломатией тафт???
История
Подумайте Существуют ли различия между дипломатией Рузвельта и дипломатией тафт???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рузвельт проводил политику большой дубинки т.е. усмирял конфликты с помощью оружия. таф шел путем, назвавшайся дипломатией доллара. он усиливал влияние в странах,вложа в них деньги. с помошью банков он контролировал финансы ряд стран.
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