Подумайте Существуют ли различия между дипломатией Рузвельта и дипломатией тафт???

Гость: Гость:

рузвельт проводил политику большой дубинки т.е. усмирял конфликты с помощью оружия. таф шел путем, назвавшайся дипломатией доллара. он усиливал влияние в странах,вложа в них деньги. с помошью банков он контролировал финансы ряд стран.