Подумайте Существуют ли различия между дипломатией Рузвельта и дипломатией тафт???

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Подумайте Существуют ли различия между дипломатией Рузвельта и дипломатией тафт???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рузвельт проводил политику большой дубинки т.е. усмирял конфликты с помощью оружия. таф шел  путем, назвавшайся  дипломатией доллара. он усиливал влияние в странах,вложа в них деньги. с помошью банков он контролировал финансы ряд стран.
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