Поговорки 1 о дружбе 1 о семье
Литература
Поговорки 1 о дружбе 1 о семье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба — дело святое.Дружбу за деньги не купишь.Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.Гору разрушает ветер, людскую дружбу — слово.Дружба — как стекло: разобьешь — не сложишь.Крепкую дружбу и топором не разрубишь.Птица сильна крыльями, а человек дружбой.Дружба дружбе рознь — иную хоть брось.Человек без друзей, что дерево без корней.Не имей сто рублей, а имей сто друзей.Не мил и свет, когда друга нет.Нет друга — ищи, а нашел — береги.Ищущий друга без изъяна остается без друга.Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года.Легче друга потерять, чем найти.Верному другу цены нет.Верный друг — ценнейший клад.Когда друг просит — не существует «завтра».Большей дружбы не бывает, когда друг за друга погибает.Сам погибай, а товарища выручай.Друга любить — себя не щадить.Не бросай друга в несчастье.Друзья познаются в беде.Без беды друга не узнаешь.Конь познается при горе, а друг при беде.Друг до поры — тот же недруг.
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