Поясните, почему углерод образует большое число органических веществ;ответ обоснуйте
Химия
Поясните, почему углерод образует большое число органических веществ;ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что органическая химия-наука, изучающая углеводороды. Смесь углерода и водорода в разных соотношениях, т.е в веществах может присутствовать разное количество атомов. Метан - CH4 А этан уже- C2H6 Чувствуешь разницу?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Английский язык