Поясните, почему углерод образует большое число органических веществ;ответ обоснуйте

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Потому что органическая химия-наука, изучающая углеводороды. Смесь углерода и водорода в разных соотношениях, т.е в веществах может присутствовать разное количество атомов. Метан - CH4 А этан уже- C2H6 Чувствуешь разницу?