Какая особенность растений в смешанных лесах

География
Какая особенность растений в смешанных лесах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В местах произрастания смешанных лесов, как правило, тёплое лето и относительно холодная и средняя по продолжительности зима. Годовая сумма атмосферных осадков в этой зоне до 600—700 мм. Коэффициент увлажнения в смешанных лесах обычно немного превышает единицу, но довольно сильно варьирует от года к году. К югу от зоны смешанных лесов находятся широколиственные леса или лесостепи, а с севера — тайга (для северного полушария).

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