При каких условиях продукт производства становится товаром?
Обществознание
При каких условиях продукт производства становится товаром?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При условии, что он упакован
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