При каких условиях продукт производства становится товаром?

Обществознание
При каких условиях продукт производства становится товаром?
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Гость:
При условии, что он упакован
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