Объясните, почему повышается слуховая чувствительность, если сначала приблизить часы к уху, пока не услышим звук, а потом убрать часы и преподнести его снова до уха через 5 секунд.

Биология

Объясните, почему повышается слуховая чувствительность, если сначала приблизить часы к уху, пока не услышим звук, а потом убрать часы и преподнести его снова до уха через 5 секунд.

Автор: Гость