Объясните, почему повышается слуховая чувствительность, если сначала приблизить часы к уху, пока не услышим звук, а потом убрать часы и преподнести его снова до уха через 5 секунд.

Биология
Объясните, почему повышается слуховая чувствительность, если сначала приблизить часы к уху, пока не услышим звук, а потом убрать часы и преподнести его снова до уха через 5 секунд.
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что ухо приспосабливается  к первым услишеним звукам! 
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