Кем станет крепостной мальчик? История крепостного мальчика-повесть. 5 класс
Литература
Кем станет крепостной мальчик? История крепостного мальчика-повесть. 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет я тоже учусь в пятом классе какой крепостной мальчик? Есть Герасим он не мальчик но все же пиши понятней!;)
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