В чём смысл концовки рассказа Бунина лапти

Литература
В чём смысл концовки рассказа Бунина лапти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня главный герой представляется добродушным человеком. Сострадание, взаимопонимание, самопожертвование и, конечно, смелость являются основными чертами его характера . Он отважный человек, которому небезразлично состояние мальчика.
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