Уже 13 лет шла война со шведами.Решил в ту пору житель Твери Матвей Колымагин навед??ться по своим торговым делам в Петербург.Вести о жизни в новой столице печатались в газете,которая доходила и до его родной Твери.Теперь он со...

Окружающий мир

Уже 13 лет шла война со шведами.Решил в ту пору житель Твери Матвей Колымагин навед??ться по своим торговым делам в Петербург.Вести о жизни в новой столице печатались в газете,которая доходила и до его родной Твери.Теперь он собственными глазами увидел Петропавловскую крепость и Грановитую палату. Неподалеку от Летнего дворца Петра встретил купец своего земляка Агафона Никифорова. Обрадовашись, приятель пригласил его в свой дом на празднование Нового года, который по указу царя отмечали 1 сентября. Найди 2 ошибки и выпиши. Помогите пожалуйста мне завтра задавать тетрадь!((

Автор: Гость