Помогите решить пожалуйста. На сколько градусов можно нагреть воду объемом 100 л. с??алив древесный уголь массой 0,5 кг, если считать что вся вода пойдет на нагрев воды

Физика
Помогите решить пожалуйста. На сколько градусов можно нагреть воду объемом 100 л. с??алив древесный уголь массой 0,5 кг, если считать что вся вода пойдет на нагрев воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: q=3,4*10^7 Дж/кг V=0,1 м3 C=4200 Дж/кг*С  p=1000 кг/м3  m=0,5 кг   dt-? По закону сохранения энергии : q*m=с*p*V*dt dt=q*m/c*p*V=3,4*10^7*0,5/4200*1000*0,1=40,5 С
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