Помогите решить пожалуйста. На сколько градусов можно нагреть воду объемом 100 л. с??алив древесный уголь массой 0,5 кг, если считать что вся вода пойдет на нагрев воды
Физика
Помогите решить пожалуйста. На сколько градусов можно нагреть воду объемом 100 л. с??алив древесный уголь массой 0,5 кг, если считать что вся вода пойдет на нагрев воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: q=3,4*10^7 Дж/кг V=0,1 м3 C=4200 Дж/кг*С p=1000 кг/м3 m=0,5 кг dt-? По закону сохранения энергии : q*m=с*p*V*dt dt=q*m/c*p*V=3,4*10^7*0,5/4200*1000*0,1=40,5 С
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Биология
ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ! ЗАДАЧА ДЛЯ 2 КЛАССА!!!!! Складіть одне речення зі сполучником "зате" Складіть одне речення зі сполученням слів "за те"
Математика
Математика