Помогите решить пожалуйста. На сколько градусов можно нагреть воду объемом 100 л. с??алив древесный уголь массой 0,5 кг, если считать что вся вода пойдет на нагрев воды

Физика

Помогите решить пожалуйста. На сколько градусов можно нагреть воду объемом 100 л. с??алив древесный уголь массой 0,5 кг, если считать что вся вода пойдет на нагрев воды

Автор: Гость