ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ! ЗАДАЧА ДЛЯ 2 КЛАССА!!!!! Складіть одне речення зі сполучником "зате" Складіть одне речення зі сполученням слів "за те"
Биология
ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ! ЗАДАЧА ДЛЯ 2 КЛАССА!!!!! Складіть одне речення зі сполучником "зате" Складіть одне речення зі сполученням слів "за те"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жовтий чудово виглядає, зате Марина обожнює зелений 2)Я полюбив її за те,що в неї гарна душа Пойдет?
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