ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ! ЗАДАЧА ДЛЯ 2 КЛАССА!!!!! Складіть одне речення зі сполучником "зате" Складіть одне речення зі сполученням слів "за те"

Биология

ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ! ЗАДАЧА ДЛЯ 2 КЛАССА!!!!! Складіть одне речення зі сполучником "зате" Складіть одне речення зі сполученням слів "за те"

Автор: Гость