Умоляю помогите! запиши и реши уравнение какое число уменьшили на 430 если получили 190?
Математика
Умоляю помогите! запиши и реши уравнение какое число уменьшили на 430 если получили 190?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-430=190 х=190+430 х=620
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Помогите пожалуйста срочно нужно хотя бы какие знаете 1)цветаева( основная темати??а лирики) 2) платонов (котлован анализ) 3) булгаков (образ масте...
Химия
На основе общего уравнения электролиза хлорида натрия(2NaCl+2H₂O→2NaOH + H₂ + Cl₂ ) рассч??тайте объем газов и количество щелочи, образовавшихся в ...
Русский язык
Поясните ошибки в употреблении словосочетаний: мемориальный памятник,мизерный д??статок.С чем они связаны?