Умоляю помогите! запиши и реши уравнение какое число уменьшили на 430 если получили 190?

Математика
Умоляю помогите! запиши и реши уравнение какое число уменьшили на 430 если получили 190?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-430=190 х=190+430 х=620
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