Упростите выражение 15,2х-6,83
Математика
Упростите выражение 15,2х-6,83
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя, т.к. 683 - это просто число, которое нацело делится только на себя :)
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