Помогите пожалуйста срочно нужно хотя бы какие знаете 1)цветаева( основная темати??а лирики) 2) платонов (котлован анализ) 3) булгаков (образ мастера 4) ахматова ( реквия) 5) распутин ( андрей гуськов и настена живи и помни)
Литература
Помогите пожалуйста срочно нужно хотя бы какие знаете 1)цветаева( основная темати??а лирики) 2) платонов (котлован анализ) 3) булгаков (образ мастера 4) ахматова ( реквия) 5) распутин ( андрей гуськов и настена живи и помни)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Образ Мастера. Мастер был человеком отверженным, имея крупную сумму денег он предпочел жизнь скромного писателя прсвятив себя своему роману. Даже находясь в лечебнице он не жалолавался, Мастер ни о чем не сожалел.
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