Решите быстро,ребят.Очень надо
Геометрия
Решите быстро,ребят.Очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как треугольник равнобедренный, то АВ=ВС. Рассмотрим треугольники PAD и КСD. Так как треугольник АВС равнобедренный, то углы при основании равны, следовательно угол А равен углу С. Так же известно, что РА и КС равны. Так как BD медиана, то AD равно DC. А так как две стороны и угол между ними равны, то и , соответственно, PD=KD, по равенству треугольников
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