Вычислите сумму пятнадцати первых членов арифметической прогрессии ,если ее шестой член равен 2,2,а разность равна 2,4.ПОМОГИТЕ ПОЭАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!

Математика

Вычислите сумму пятнадцати первых членов арифметической прогрессии ,если ее шестой член равен 2,2,а разность равна 2,4.ПОМОГИТЕ ПОЭАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!

Автор: Гость