Вычислите сумму пятнадцати первых членов арифметической прогрессии ,если ее шестой член равен 2,2,а разность равна 2,4.ПОМОГИТЕ ПОЭАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!

Математика
Вычислите сумму пятнадцати первых членов арифметической прогрессии ,если ее шестой член равен 2,2,а разность равна 2,4.ПОМОГИТЕ ПОЭАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энный член арифметической прогрессии равен: Отсюда первый член прогрессии равен: Пятнадцатый член равен: Сумма пятнадцати первых членов арифметической прогрессии равна: 
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