Решите уравнение : х^2/x-4=16/x-4
Математика
Решите уравнение : х^2/x-4=16/x-4
Ответ(ы) на вопрос:
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X^2 = 16 ответ: -4 и 4.
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