Решите пожалуйста а то завал на парах

Математика
Решите пожалуйста а то завал на парах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2) 3) y = (x³ - 1)(x² + x + 1) y' = 3x²(x² + x + 1) + (x³ - 1)(2x + 1) = 3x⁴ + 3x³ + 3x² + 2x⁴ + x³ - 2x - 1 = 5x⁴ + 4x³ + 3x² - 2x - 1 4) y = (2x + 1)(x³ + 3x - 1) y' = 2(x³ + 3x - 1) + (2x + 1)(3x² + 3) = 2x³ + 6x - 2 + 6x³ + 6x + 3x² + 3 = 8x³ + 3x² + 12x + 1 5) 6) 7)
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