Про­ек­тор пол­но­стью осве­ща­ет экран A вы­со­той 100 см, рас­по­ло­жен­ный на р??с­сто­я­нии 230 см от про­ек­то­ра. На каком наи­мень­шем рас­сто­я­нии (в сан­ти­мет­рах) от про­ек­то­ра нужно рас­по­ло­жить экран B вы­со­т...

Математика

Про­ек­тор пол­но­стью осве­ща­ет экран A вы­со­той 100 см, рас­по­ло­жен­ный на р??с­сто­я­нии 230 см от про­ек­то­ра. На каком наи­мень­шем рас­сто­я­нии (в сан­ти­мет­рах) от про­ек­то­ра нужно рас­по­ло­жить экран B вы­со­той 320 см, чтобы он был пол­но­стью освещён, если на­строй­ки про­ек­то­ра оста­ют­ся не­из­мен­ны­ми?

Автор: Гость