Проектор полностью освещает экран A высотой 100 см, расположенный на р??сстоянии 230 см от проектора. На каком наименьшем расстоянии (в сантиметрах) от проектора нужно расположить экран B высот...
Математика
Проектор полностью освещает экран A высотой 100 см, расположенный на р??сстоянии 230 см от проектора. На каком наименьшем расстоянии (в сантиметрах) от проектора нужно расположить экран B высотой 320 см, чтобы он был полностью освещён, если настройки проектора остаются неизменными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 /320 = 230 / х х -расстояние от проектора до экрана В х=320*230 / 100 х=736 см Ответ: 736 см
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