Напишите сочинение на тему:Любимый цветник во двоере
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Напишите сочинение на тему:Любимый цветник во двоере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас во дворе есть большой цветник. Там растут:розы, тюльпаны, хризантемы и много других цветов. Этот цветник мы делали вместе с мамой в прошлом году, весной. За год цветы подросли, а сейчас, они радуют глаз. Этот цветник выглядит очень красиво, и я думаю, что у всех, кто видит его, поднимается настроение. Думаю, что нормально))
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