Сделайте вывод о жизни и занятиях американцев. напишите плиз

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По уровню развития технологий и информационных изобретений США преуспевает многие страны это говорит о том, что американцы заняты научными процессами, открытиями. США заинтересованы в привлечении к себе в страну мигрантов из разных стран, которые приносят не плохой успех в научных открытиях, исследований.