Появление государства Русь. Первые русские князья.

Гость: Гость:

Первым русским князем был Рюрик. В 862 году Рюрик сел править в Ладоге. Затем он основал Новгород. После смерти Рюрика в 879 году власть захватывает Олег, который правил от имени малолетнего сына Рюрика — Игоря. В 882 году Олег предпринимает поход на Киев. Он обманом выманивает киевских князей (Аскольда и Дира) из города и захватывает Киев. Под властью Олега образуется государство восточных славян во главе с варягами. Главный город Киев. Управление осуществлялось за счет сбора дани. Это было ещё пока протогосударство. Но некоторые государственные функции все же были. Олег отбил у хазар 2 славянских племени, северян и радимичей. Обеспечил безопасность торговых путей на Восток и на Балканы. Также Олег вел активные и успешные войны с Византией, целью которых был грабеж и обеспечение льгот для купцов. После смерти Олега власть перешла к сыну Рюрика Игорю (912-945), который продолжал политику Олега. Он вел войны с Византией, но в то же время с ней был заключен союз против Хазарии. При Игоре мы узнали как производится сбор дани с подвластных земель: полюдье осуществлялось с осени до весны. С дома (семьи) собирали мед, воск, меха, лён. Фиксированной дани не было и превышение полномочий Игоря привело к убийству его древлянами. Дальше княжила жена Игоря княгиня Ольга (945-962). Она жестоко отомстила древлянам за убийство мужа. Ольга установила фиксированный размер дани и погосты — места её сбора. В 957 году Ольга заключила военный союз с Византией против Хазар и предположительно приняла личное крещение в Византии. Сын Игоря и Ольги — Святослав (962-972) был ярым язычником. Он проводил мощную внешнюю политику. Он подчинил себе княжество вятичей, разгромил Волжскую Булгарию и Хазарский каганат. Святослав, уходя на войну, послал в наиболее важные земли Руси своих сыновей. Так же Святослав предпринял ряд походов на Византию. После одного из которых по приказу Византии был убит печенегами.