Поиогите плиз помогите написать саченение по этой фотографии мне на завтра лады

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Поиогите плиз помогите написать саченение по этой фотографии мне на завтра лады
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все эти поездки очень сильно отличались друг от друга своим содержанием и тем, что я делал, чем занимался. С самого детства отец привил мне любовь к рыбной ловле. Сам, понимаете ли, рыбак, так и меня, таская по разным рекам и прочим водоемам, подсадил на эту тему. Конечно, РЫБАЛКА - это тема довольно обширная, и включает в себя множество интересных, на мой взгляд, вещей. Может для кого-то есть особый кайф - достать безо всяких усилий несколько карпов из соседнего платного рыбхоз пруда, где их не меряно и клюют они как сумасшедшие. Это, мне кажется, больше похоже на промышленную добычу. Для меня понятие рыбалка, несколько шире. Это, во-первых, выбор места вылазки, обсуждение с друзьями-единомышленниками все плюсы и минусы предлагаемых мест. Сама подготовка. ПОКУПКА СНАСТЕЙ, мечты, что и на какую хреновину могло бы попасться.
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